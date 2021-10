L’era dei dati mette i Cfo in pole position

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La velocità con cui le aziende sono obbligate a compiere scelte per garantirsi un futuro può affossarle oppure, al contrario, rappresentare un vantaggio competitivo. Al centro del “palcoscenico” delle decisioni da prendere in fretta ci sono i, la cui interpretazione può determinare la buona o cattiva sorte del management e, per estensione, di tutta la popolazione aziendale.e velocità sono concetti che ci conducono nell’immaginario della Formula 1, che negli ultimi anni ha sempre più integrato la cultura del dato per migliorare le performance. La telemetria è entrata in modo preponderante nelle corse automobilistiche, basti pensare che ogni giro genera 35megabyte dida analizzare. Queste informazioni sono poi utilizzate dai team per migliorare i dettagli della vettura, in materia di sicurezza e velocità, e correggere i ...