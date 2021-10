Intesa di 136 Paesi sulla minimum tax Il segretario dell’Ocse | «Renderà il regime fiscale internazionale più equo e più efficace»

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è entusiasmo da parte delle istituzioni sovranazionali e dei singoli politici per il concordatocosiddettatax, che impone una tassazione minima del 15% sulle grandi multinazionali nei 136– sui 140 del Quadro Inclusivo Ocse/G20 – che hanno firmato l’. Le grandi società del web, gli attori internazionali della gig economy, ma anche le multinazionali storiche non potranno più giovare dei benefici che ricevevano da alcuni Stati che, per favorire l’insediamento nel proprio territorio delle grandi compagnie, riservavano a esse trattamenti fiscali di favore. Ad esempio, ci sono voluti anni di negoziati in Europa con Irlanda, Estonia e Ungheria –dove la tassazione è più morbida – per convincere questi Stati a firmare l’. Dalle istituzioni dell’Unione ...