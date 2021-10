Incontro Draghi-Salvini: le gelosie per Giorgetti e l’ennesima pace annunciata dal leader del carroccio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non più tardi di mercoledì sera, l’editorialista del Corriere della Sera Paolo Mieli aveva detto nel salotto di Porta a Porta che Salvini si era armato di una pistola ad acqua che teneva costantemente puntata su Draghi. Una pistola, sì, ma ad acqua, quindi del tutto insufficiente a spaventare il destinatario. Erano apparse così a molti le rimostranze del leader del carroccio che dopo aver perso le elezioni amministrative, ha sparato la palla un po’ in tribuna. …e so’ 2 Salvini vieni qui che non ti faccio niente pic.twitter.com/QrRoAkWWwV — marieta (@marieta99044909) October 7, 2021 Pietro Senaldi, condirettore di Libero, aveva detto che Salvini voleva solo una carezza. Sentirsi amato all’interno di un governo di cui vorrebbe sostanzialmente fare parte e che ad oggi sembra aver ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non più tardi di mercoledì sera, l’editorialista del Corriere della Sera Paolo Mieli aveva detto nel salotto di Porta a Porta chesi era armato di una pistola ad acqua che teneva costantemente puntata su. Una pistola, sì, ma ad acqua, quindi del tutto insufficiente a spaventare il destinatario. Erano apparse così a molti le rimostranze deldelche dopo aver perso le elezioni amministrative, ha sparato la palla un po’ in tribuna. …e so’ 2vieni qui che non ti faccio niente pic.twitter.com/QrRoAkWWwV — marieta (@marieta99044909) October 7, 2021 Pietro Senaldi, condirettore di Libero, aveva detto chevoleva solo una carezza. Sentirsi amato all’interno di un governo di cui vorrebbe sostanzialmente fare parte e che ad oggi sembra aver ...

