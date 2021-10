Green Pass: via libera a discoteche (al 50%), stadi (al 75%) e cinema e teatri (100%) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto che regola l'uso del Green Pass. Soprattutto cambiano le norme che riguardano cinema, teatri, sport all'aperto ed al chiuso e soprattutto le discoteche, che fino a oggi sono rimaste chiuse. Il Decreto (documento) Green Pass Decreto 7 ottobre.pdf Queste le novità che entreranno in vigore dal prossimo 7 ottobre: cinema e teatri Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità l'ampliamento delle capienze portate dal 11 ottobre al 100% della capienza. Obbligatorio ovviamente il Green Pass Sport Gli stadi amplieranno la loro capienza dall'attuale 50% al 75%. Sale invece dal 25% al 60% quello dei palazzetti dello ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto che regola l'uso del. Soprattutto cambiano le norme che riguardano, sport all'aperto ed al chiuso e soprattutto le, che fino a oggi sono rimaste chiuse. Il Decreto (documento)Decreto 7 ottobre.pdf Queste le novità che entreranno in vigore dal prossimo 7 ottobre:Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità l'ampliamento delle capienze portate dal 11 ottobre aldella capienza. Obbligatorio ovviamente ilSport Gliamplieranno la loro capienza dall'attuale 50% al 75%. Sale invece dal 25% al 60% quello dei palazzetti dello ...

