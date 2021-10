GFVip 6, il secondo round della Cipriani. Amedeo sorpreso da una novità (Di sabato 9 ottobre 2021) Incontri riavvicinati e inaspettati, Maria Teresa torna nella casa per un confronto con Amedeo Goria. L’amore varca nuovamente la porta rossa della Casa per Francesca Cipriani. La Cipriani torna protagonista di un nuovo incontro con il suo Alessandro. La scena finale diventa subito nuovamente un meme sui social, la showgirl afferra e straccia i capelli al noto Giucas Casella, l’esilarante scena scatena il web. Maria Teresa Ruta… per Amedeo Goria Maria Teresa Ruta ritorna nella casa dopo sei mesi, per sorprendere il suo ex marito Amedeo Goria. L’incontro si rivela davvero esilarante, i due si punzecchiano e affrontano alcuni episodi del passato che li lega. Maria Teresa rimprovera Amedeo per alcune affermazioni che il giornalista ha rilasciato durante la sua permanenza ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Incontri riavvicinati e inaspettati, Maria Teresa torna nella casa per un confronto conGoria. L’amore varca nuovamente la porta rossaCasa per Francesca. Latorna protagonista di un nuovo incontro con il suo Alessandro. La scena finale diventa subito nuovamente un meme sui social, la showgirl afferra e straccia i capelli al noto Giucas Casella, l’esilarante scena scatena il web. Maria Teresa Ruta… perGoria Maria Teresa Ruta ritorna nella casa dopo sei mesi, per sorprendere il suo ex maritoGoria. L’incontro si rivela davvero esilarante, i due si punzecchiano e affrontano alcuni episodi del passato che li lega. Maria Teresa rimproveraper alcune affermazioni che il giornalista ha rilasciato durante la sua permanenza ...

