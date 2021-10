Gf Vip | choc nel programma | Lulù Selassie è stata violentata VIDEO

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip, sta emergendo il difficile passato diHailé Selassié. A svelarlo, però, non èla diretta interessata, ma la sorella Clarissa. #COMPLETO A FINE ARTICOLO La sua scelta di confidare agli altri concorrenti dettagli molto dolorosi della vita privata di Lucrezia, sta dividendo gli spettatori. In molti, infatti, ritengono che abbia dato in pasto alle telecamere le fragilità della principessa etiope e gli episodi drammatici subiti sulla sua pelle. Il doloroso passato diHailé SelassiéClarissa Hailé Selassié, mentre si trovava in camera da letto con alcuni concorrenti tra cui Raffaella Fico, Jo Squillo, Samy Youssef, Ainett Stephens e Carmen Russo, ha raccontato della sofferenza vissuta dalla sorella:"Lei ogni piccolo problema lo butta sugli ...