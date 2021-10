F1, risultati e classifica FP2 GP Turchia 2021: svetta Hamilton davanti a Leclerc, quinto Verstappen (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Mondiale di F1 2021 è proseguito oggi, venerdì 24 settembre, con il GP di Turchia, valido come sedicesima prova del calendario. Oggi pomeriggio si è appena conclusa la seconda delle tre consuete sessioni delle prove libere, della durata di 60?. Il miglior crono è della Mercedes del britannico Lewis Hamilton (-10 posti in griglia) in 1:23.804. Alle sue spalle ecco sbucare la Ferrari di Charles Leclerc, staccato di 0.166, poi l’altra Mercedes del finlandese Valtteri Bottas, che si attesta in terza posizione a 0.410. Max Verstappen è quinto a 0.635. Dodicesima piazza per la Ferrari di Carlos Sainz (partirà in ultima fila), staccato di 1.099, il quale fa peggio dell‘unico italiano dello schieramento, Antonio Giovinazzi, che occupa la decima posizione con l’Alfa Romeo a ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Mondiale di F1è proseguito oggi, venerdì 24 settembre, con il GP di, valido come sedicesima prova del calendario. Oggi pomeriggio si è appena conclusa la seconda delle tre consuete sessioni delle prove libere, della durata di 60?. Il miglior crono è della Mercedes del britannico Lewis(-10 posti in griglia) in 1:23.804. Alle sue spalle ecco sbucare la Ferrari di Charles, staccato di 0.166, poi l’altra Mercedes del finlandese Valtteri Bottas, che si attesta in terza posizione a 0.410. Maxa 0.635. Dodicesima piazza per la Ferrari di Carlos Sainz (partirà in ultima fila), staccato di 1.099, il quale fa peggio dell‘unico italiano dello schieramento, Antonio Giovinazzi, che occupa la decima posizione con l’Alfa Romeo a ...

