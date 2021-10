F1, Laurent Mekies: “Pensiamo solo a noi, Carlos Sainz potrebbe fare solo la Q1” (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Ferrari non vuol farsi troppe illusioni: è questo lo spirito con cui si vuol analizzare il primo giorno di prove libere del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Il secondo tempo del monegasco Charles Leclerc, supportato da un ottimo passo gara, fa un po’ sognare in ottica ferrarista. La penalità comminata a Lewis Hamilton, per la sostituzione del motore endotermico (10 posizioni in griglia di partenza), avrà delle ripercussioni sugli equilibri della gara. La Rossa potrebbe approfittarne, ma è chiaro che fare delle valutazioni solo su quello che è accaduto nel day-1 è riduttivo. A esserne convinto è anche Laurent Mekies che, vista l’assenza di Mattia Binotto, si occuperà della gestione del team di Maranello a Istanbul: “Siamo concentrati sul nostro lavoro e su quello che ci ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Ferrari non vuol farsi troppe illusioni: è questo lo spirito con cui si vuol analizzare il primo giorno di prove libere del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Il secondo tempo del monegasco Charles Leclerc, supportato da un ottimo passo gara, fa un po’ sognare in ottica ferrarista. La penalità comminata a Lewis Hamilton, per la sostituzione del motore endotermico (10 posizioni in griglia di partenza), avrà delle ripercussioni sugli equilibri della gara. La Rossaapprofittarne, ma è chiaro chedelle valutazionisu quello che è accaduto nel day-1 è riduttivo. A esserne convinto è ancheche, vista l’assenza di Mattia Binotto, si occuperà della gestione del team di Maranello a Istanbul: “Siamo concentrati sul nostro lavoro e su quello che ci ...

