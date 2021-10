Euro 2020, Mancini: «Vincere in pandemia? Indimenticabile» (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Vincere gli Europei in pandemia è stato qualcosa di Indimenticabile. Con tutto il Paese in casa, sapevamo di avere una responsabilità ancora più grande di quella che normalmente abbiamo. E’ stata la vittoria di una squadra, di un progetto straordinario”. Lo ha detto Roberto Mancini, ct nella Nazionale di calcio in collegamento da Coverciano con il Festival dello sport di Trento, ripercorrendo le tappe che hanno portato gli azzurri a Vincere gli Europei. Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) “glipei inè stato qualcosa di. Con tutto il Paese in casa, sapevamo di avere una responsabilità ancora più grande di quella che normalmente abbiamo. E’ stata la vittoria di una squadra, di un progetto straordinario”. Lo ha detto Roberto, ct nella Nazionale di calcio in collegamento da Coverciano con il Festival dello sport di Trento, ripercorrendo le tappe che hanno portato gli azzurri aglipei.

