Elisabetta Canalis rivela un segreto su Emma Marrone: "Il suo uomo ideale è..." (Di venerdì 8 ottobre 2021) Durante l'ultima puntata di "Vite da Copertina", Elisabetta Canalis ha fatto una confessione su Emma Marrone. Pressata dal giornalista Santo Pirrotta, l'ex velina di Striscia la Notizia ha rivelato che l'uomo ideale della cantante è il marito Brian Perri. A quanto pare, Emma ha più volte espresso parole di ammirazione per il marito della showgirl sarda. Le parole di Elisabetta Canalis sono arrivate durante una chiacchierata con Santo Pirrotta, giornalista invitato al suo programma di gossip trasmesso da Tv 8. "L'uomo ideale di Emma è mio marito, Brian", ha dichiarato la conduttrice. E ancora: "Emma, ??mi dice sempre: 'Ammazza Eli, è un figo!'. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Durante l'ultima puntata di "Vite da Copertina",ha fatto una confessione su. Pressata dal giornalista Santo Pirrotta, l'ex velina di Striscia la Notizia hato che l'della cantante è il marito Brian Perri. A quanto pare,ha più volte espresso parole di ammirazione per il marito della showgirl sarda. Le parole disono arrivate durante una chiacchierata con Santo Pirrotta, giornalista invitato al suo programma di gossip trasmesso da Tv 8. "L'diè mio marito, Brian", ha dichiarato la conduttrice. E ancora: ", ??mi dice sempre: 'Ammazza Eli, è un figo!'. ...

Advertising

infoitcultura : 'Ma perché apro Instagram?', Elisabetta Canalis manda tutto in tilt FOTO - infoitcultura : Elisabetta Canalis, il vedo-non vedo è devastante: non c’è l’intimo? - infoitcultura : Elisabetta Canalis manda in estasi i fan: “Orgoglio italiano” - infoitcultura : Elisabetta Canalis, tutina da sballo: è tutto trasparente - infoitcultura : Elisabetta Canalis a Striscia la Notizia, com'era? Sono trascorsi 22 anni -