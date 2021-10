Cinque cose che non sai su Benedetta Parodi, conduttrice di Bake Off Italia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Come ogni venerdì, su Real Time torna l’appuntamento con Bake Off Italia. Gli aspiranti pasticceri si sfidano a colpi di torte per superare le temutissime prove di ogni puntata, e per conquistare l’ambito grembiule blu. Anche per l’edizione 2021, i giudici sono sempre loro: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. La padrona di casa, da ormai nove anni, è Benedetta Parodi. Ecco Cinque cose che forse non sapete su di lei. Nel 2008 ha raggiunto il successo con la rubrica di cucina di Studio Aperto, Cotto e Mangiato, in cui in pochi minuti preparava ricette sempre nuove. Tutti conoscono il famoso claim, “cotto e mangiato” appunto, con cui Benedetta concludeva ogni puntata. Quello che in pochi sanno è che la frase che l’ha resa famosa è stata un’idea del marito ... Leggi su diredonna (Di venerdì 8 ottobre 2021) Come ogni venerdì, su Real Time torna l’appuntamento conOff. Gli aspiranti pasticceri si sfidano a colpi di torte per superare le temutissime prove di ogni puntata, e per conquistare l’ambito grembiule blu. Anche per l’edizione 2021, i giudici sono sempre loro: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. La padrona di casa, da ormai nove anni, è. Eccoche forse non sapete su di lei. Nel 2008 ha raggiunto il successo con la rubrica di cucina di Studio Aperto, Cotto e Mangiato, in cui in pochi minuti preparava ricette sempre nuove. Tutti conoscono il famoso claim, “cotto e mangiato” appunto, con cuiconcludeva ogni puntata. Quello che in pochi sanno è che la frase che l’ha resa famosa è stata un’idea del marito ...

Advertising

iaiacaleid : La verità È che non vuoi cambiare Che non sai rinunciare a quelle quattro, cinque cose A cui non credi neanche più - LukeGix : RT @cgiustozzi: Già cinque anni! E quante cose sono cambiate (in peggio...) da allora. - massimo_san : RT @cgiustozzi: Già cinque anni! E quante cose sono cambiate (in peggio...) da allora. - cgiustozzi : Già cinque anni! E quante cose sono cambiate (in peggio...) da allora. - sonoconfus4 : Amazon deve smetterla di consigliarmi cose simili a ciò che ho già comprato 'abbiamo visto che hai preso un materas… -