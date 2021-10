Carlo Conti prende il posto di Amadeus | Ora o mai più torna su Rai1

Leggi su dilei

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Una grande novità in vista, per, che starebbe decidendo di rispolverare uno dei programmi di maggior successo delle ultime annate televisive. Ora o Mai Più potrebbe infattire nel 2022 ma con un nuovo conduttore,, che dello show è anche ideatore e autore. A riportare l’indiscrezione è stato il sito Dagospia. Ora o Mai Più verso la terza edizione Secondo quanto trapelato, la Rai starebbe pensando di riportare in prima serata il programma condotto dae che aveva avuto un ottimo riscontro in termini di pubblico. Lo spettacolo delle seconde possibilità potrebbe però essere affidato a, chiamato alla sfida diretta con Maria De Filippi e la corazzata di C’è Posta Per Te. La terza edizione potrebbe quindi essere prevista per il 2022, a ...