Calciomercato Juventus | Pogba strizza l’occhio alla Juve | “A Torino sto bene”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Prima la storia, ora le parole, dopo la firma? Paulè da sempre oggetto del desiderio della. Nonostante sia cresciuto nel Manchester United, il luogo dove è esploso e ha cominciato ad incantare i tifosi sulle spalle è proprio, l’Allianz Stadium nel quale ha fatto ritorno ieri sera per la partita Belgio-Francia, vinta dai transalpini che affronteranno la Spagna in finale di Nations League. Dopo la partita, il francese ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Mediaset, nella quale parlava proprio del suo futuro e di un possibile ritorno: “Parlo sempre con i miei ex compagni. Asi sta. Ora sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto e voglio finire la stagione nel migliore dei ...

'Parlo sempre con i miei ex compagni alla- ha detto - . Ma ora sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto, poi vedremo. Ma a Torino sto bene'. APPROFONDIMENTI SPORT Foto NATIONS ...E il termine 'sogno', si sa, fa rima baciata con. Ma anche con Newcastle, per la sua storia, per un titolo che manca da decenni, per quello spirito squisitamente inglese che col calcio ...Calciomercato Juventus, il Pogback non è mera utopia: le parole del "Polpo" al termine di Belgio-Francia lo testimoniano.“Il club ha accettato di arrivare a 10 milioni”. Oggi La Gazzetta dello Sport approfondisce i dettagli del rinnovo imminente di Paulo Dybala con la Juventus: “Sarà una form ...