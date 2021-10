Calcio, 5 nomination azzurre per il Pallone d’Oro: ci sono Bonucci e Barella (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ci sono quattro italiani fra le prime 15 nomination per il Pallone d’Oro. Nella prima cinquina di giocatori nominati c’è Leonardo Bonucci, seguono fino al decimo Gianluigi Donnarumma e Nicolò Barella. Nei successivi cinque, Giorgio Chiellini. Completa la cinquina degli azzurri nelle 30 nomination al Pallone d’Oro 2021 Jorginho. sono 4, fra i 30 nominati, i giocatori stranieri che hanno giocato quest’anno o ancora giocano nel campionato italiano: Cristiano Ronaldo, Lukaku, Lautaro e Kjaer. (Ansa) (foto@VivoAzzurro) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ciquattro italiani fra le prime 15per il. Nella prima cinquina di giocatori nominati c’è Leonardo, seguono fino al decimo Gianluigi Donnarumma e Nicolò. Nei successivi cinque, Giorgio Chiellini. Completa la cinquina degli azzurri nelle 30al2021 Jorginho.4, fra i 30 nominati, i giocatori stranieri che hanno giocato quest’anno o ancora giocano nel campionato italiano: Cristiano Ronaldo, Lukaku, Lautaro e Kjaer. (Ansa) (foto@VivoAzzurro) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

