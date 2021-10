(Di venerdì 8 ottobre 2021) Joeha proclamato l'11 ottobre comeDay, in base ad una legge del Congresso, ma ha auspicato che sia "un giorno di riflessione" non solo sullo "spirito di esplorazione dell'America, il ...

Advertising

Radio1Rai : ?? #Usa Biden: 11 ottobre sarà sia Columbus Day sia la prima Giornata dei Popoli Indigeni. Il Presidente inoltre met… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Biden, Columbus day per riflettere pure su nativi e iniquità: (ANSA) - WASHINGTON, 08 OTT - Joe Bi… - rtl1025 : ???? #Biden è il primo presidente a firmare la proclamazione dell'Indigenous Peoples'Day, dopo aver proclamato il Col… - domanidove : Il #Viaggio a #NewYork ?? del 2019 è stato uno dei più belli che abbiamo fatto! Il 20 settembre l’Amministrazione Bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Columbus

ANSA Nuova Europa

Joeè il primo presidente a firmare la proclamazione dell'Indigenous Peoples'Day, dopo aver proclamato ilDay nello stesso giorno, l'11 ottobre. E' lo sforzo finora più significativo di ...Joeha proclamato l'11 ottobre comeDay, in base ad una legge del Congresso, ma ha auspicato che sia "un giorno di riflessione" non solo sullo "spirito di esplorazione dell'America, il ...Joe Biden è il primo presidente a firmare la proclamazione dell'Indigenous Peoples'Day, dopo aver proclamato il Columbus Day nello stesso giorno, l'11 ottobre. (ANSA) ...Joe Biden ha proclamato l'11 ottobre come Columbus Day, in base ad una legge del Congresso, ma ha auspicato che sia "un giorno di riflessione" non solo sullo "spirito di esplorazione dell'America, il ...