Bake Off 8 ottobre 2021: eliminato Marco (gallery e streaming) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella sesta puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 8 ottobre, abbiamo assistito all’eliminazione di Marco. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata invece Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). I 13 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia proprio per mettere in difficoltà i concorrenti. Tema della puntata: l’ecologia. Per la prova creativa, agli aspiranti pasticceri è stato chiesto di preparare delle Tarte tatin di verdure, torte con pasta brisé che vengono cotte sottosopra e poi capovolte, per un risultato bello e buono e, in questo caso, anche un mix dolce e ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella sesta puntata diOff Italiadi stasera, 8, abbiamo assistito all’eliminazione di. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata invece Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). I 13 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia proprio per mettere in difficoltà i concorrenti. Tema della puntata: l’ecologia. Per la prova creativa, agli aspiranti pasticceri è stato chiesto di preparare delle Tarte tatin di verdure, torte con pasta brisé che vengono cotte sottosopra e poi capovolte, per un risultato bello e buono e, in questo caso, anche un mix dolce e ...

Advertising

bluexsjde : l'unica cosa bella di questo ultimo mese è vedere bake off con mia nonna - chefcarrara : RT @Miky_Contini: Io che ho le notifiche dei tweets di @chefcarrara attivate ma stasera non riuscendo a vedere bake off sto cercando di non… - Miky_Contini : Io che ho le notifiche dei tweets di @chefcarrara attivate ma stasera non riuscendo a vedere bake off sto cercando… - anikeatable : Simone per me vincitore di bake off da giorno 0. #BakeOffItalia - namari_tayo : Dajeee grembiule blu al pupetto di bake off oggi! #BakeOffItalia -