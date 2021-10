Ats Bergamo cerca educatore e assistente sociale (Di venerdì 8 ottobre 2021) È stato pubblicato sul sito internet dell’Ats Bergamo e scade il 13 ottobre 2021 l’avviso di selezione pubblica dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo per l’individuazione di un/una assistente sociale e di un/una educatore/trice professionale che verranno assegnati/e alla UOC Accreditamento, Vigilanza e Controllo – Area Sociosanitaria e sociale della stessa ATS Bergamo. L’incarico, della durata di un anno con un impegno di 30 ore/settimana, verrà conferito nel rispetto delle graduatorie che saranno formulate da apposite Commissione di Esperti, a seguito di una valutazione dei curricula pervenuti e dalle risultanze di un colloquio. La domanda di ammissione all’avviso di selezione pubblica deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 13 ottobre ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 ottobre 2021) È stato pubblicato sul sito internet dell’Atse scade il 13 ottobre 2021 l’avviso di selezione pubblica dell’Agenzia di Tutela della Salute diper l’individuazione di un/unae di un/una/trice professionale che verranno assegnati/e alla UOC Accreditamento, Vigilanza e Controllo – Area Sociosanitaria edella stessa ATS. L’incarico, della durata di un anno con un impegno di 30 ore/settimana, verrà conferito nel rispetto delle graduatorie che saranno formulate da apposite Commissione di Esperti, a seguito di una valutazione dei curricula pervenuti e dalle risultanze di un colloquio. La domanda di ammissione all’avviso di selezione pubblica deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 13 ottobre ...

