Ascolti Tv di ieri 7 ottobre 2021 | preserale | daytime | seconda serata | mattina | pomeriggio

Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 7 Ottobre #SportMediaset ha conquistato nel programma di ieri 864.000 telespettatori pari a… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 7 Ottobre #PortaAPorta ha registrato nel programma di ieri 719.000 telespettatori e il 9.5%… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 7 Ottobre #LoveIsInTheAir ha appassionato nella puntata di ieri 1.610.000 telespettatori pa… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 7 Ottobre #Beautiful ha appassionato nella puntata di ieri 2.518.000 telespettatori con il… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Giovedì 7 Ottobre #Forum ha registrato nel programma di ieri 1.424.000 telespettatori pari al 17.7%… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

È accaduto sul serio eSamuele Mussillo ci ha lasciati. Inutile il tentativo dei medici dell'... Il venerdì era il giorno della sua rubrica fissa , a chiusura del telegiornale, e gli...sera, nel consueto rollercoaster di emozioni all'ultimo switch, si è dato il via alla fase dei Bootcamp di X Factor 2021 ( VAI ALLO SPECIALE ) con le prime attesissime scelte di Manuel Agnelli e ...Ieri da Formigli è andata in onda la seconda parte, stavolta ‘antileghista’, del prodotto targata Fanpage, ed ha rivinto la sfida La7, raggiungendo il proprio record stagionale. Record anche il ...I dati sugli ascolti sono discrepanti, i numeri non tornano. La Serie A, durante l' Assemblea svoltasi ieri, ha chiesto chiarimenti a DAZN sul tema.