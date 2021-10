Andria. Nunzio Cognetti morto dopo essere caduto in una vasca piena di mosto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ennesima vittima del lavoro. Nunzio Cognetti è morto dopo essere caduto in una vasca piena di mosto mentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un’azienda di Andria. L’operaio è stato soccorso dai colleghi e subito dopo dai sanitari 118, ma per Nunzio Cognetti non c’è stato nulla da fare. Il macchinario dove è morto il trentenne operaio è stato posto sotto sequestro. E’ stato aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti. L’ipotesi di reato è omicidio colposo con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. A dare l’allarme sono stati gli altri operai presenti in azienda, che avrebbero provato a rianimare ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ennesima vittima del lavoro.in unadimentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un’azienda di. L’operaio è stato soccorso dai colleghi e subitodai sanitari 118, ma pernon c’è stato nulla da fare. Il macchinario dove èil trentenne operaio è stato posto sotto sequestro. E’ stato aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti. L’ipotesi di reato è omicidio colposo con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. A dare l’allarme sono stati gli altri operai presenti in azienda, che avrebbero provato a rianimare ...

