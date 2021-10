Ancora caos per i treni sulla Roma-Napoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tornano a circolare i treni sulla Roma-Napoli: traffico ferroviario riattivato dopo il guasto ma il caos continua, tra ritardi cancellazioni e proteste dei pendolari. Gli impianti di Torricola, danneggiata dal maltempo dei giorni scorsi, non funzionano Ancora a pieno regime. Malgrado la conferma della ripresa del servizio come annunciato da Fs italiane, sulla linea Roma- Napoli via Formia e sulla Roma- Nettuno, dopo i danni importanti provocati dal maltempo, gli impianti tecnologici di Torricola, pur riattivati, non sono Ancora al pieno delle loro potenzialità e questo ha determinato qualche rallentamento. Nelle stazioni di Roma Termini, Latina, Nettuno, Aprilia e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tornano a circolare i: traffico ferroviario riattivato dopo il guasto ma ilcontinua, tra ritardi cancellazioni e proteste dei pendolari. Gli impianti di Torricola, danneggiata dal maltempo dei giorni scorsi, non funzionanoa pieno regime. Malgrado la conferma della ripresa del servizio come annunciato da Fs italiane,lineavia Formia e- Nettuno, dopo i danni importanti provocati dal maltempo, gli impianti tecnologici di Torricola, pur riattivati, non sonoal pieno delle loro potenzialità e questo ha determinato qualche rallentamento. Nelle stazioni diTermini, Latina, Nettuno, Aprilia e ...

