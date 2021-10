Agcom | «Basta malfunzionamenti DAZN» Lega A chiede tavolo tecnico

Advertising

lasiciliait : L'Agcom a Dazn: «Basta disservizi nello streaming della serie A» - Boffa51 : RT @Boffa51: @Franz_Carraro @DAZN_IT Non ci vuole niente; basta bombardare AGCOM e CORECOM di denunce e di richieste di rimborsi e di risar… - Boffa51 : @Franz_Carraro @DAZN_IT Non ci vuole niente; basta bombardare AGCOM e CORECOM di denunce e di richieste di rimborsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Agcom Basta

La Repubblica

Anche per il Codacons un semplice richiamo non. 'Il vero problema è che Dazn non è ... circostanza che limita fortemente le possibilità di intervento dell'" afferma il Codacons . " Su tale ....... Tim ritiene invece che non ci siano problemi e non ci siamo legami tra contenuti e fibra perché quest'ultima è regalata mentre i contenuti possono essere visti anche con altri operatori....L'Agcom interviene a gamba tesa su Dazn. Niente multa, ma una procedura d'urgenza sulla piattaforma streaming per imporre lo stop ai ...L’Agcom interviene a gamba tesa su Dazn. Niente multa, ma una procedura d’urgenza sulla piattaforma streaming per imporre lo stop ai malfunzionamenti nella trasmissione delle partite del campionato di ...