Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2021 ore 12 | 30

(Di giovedì 7 ottobre 2021)DEL 7 OTTOBREORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; CIRCONE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. PER CHI È IN TRANSITO SULLA PONTINA NEI PRESSI DI TERRACINA: A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE, AL MOMENTO RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO. PER I DANNI ...