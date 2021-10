Uomini e Donne: Andrea Nicole dice addio a Ciprian? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri su Canale5, Andrea Nicole ha deciso di non uscire con Ciprian ma di andare in esterna con Gabrio. Che dopo la decisione del ragazzo di frequentare anche Roberta la donna non abbia più intenzione di frequentare il bel biondino? Cosa è successo nella pianta di Uomini e Donne andata in onda ieri? Alessandro e Pinuccia continuano a frequentarsi e a far divertire il pubblico mentre Armando e Marika hanno avuto un’accesa discussione a causa della decisione dell’uomo di voler frequentare anche altre Donne. Andrea Nicole, intanto, ha deciso di uscire con Alessandro e con Gabrio, lasciando invece “in panchina” Ciprian, con cui all’inizio sembra invece ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella puntata diandata in onda ieri su Canale5,ha deciso di non uscire conma di andare in esterna con Gabrio. Che dopo la decisione del ragazzo di frequentare anche Roberta la donna non abbia più intenzione di frequentare il bel biondino? Cosa è successo nella pianta diandata in onda ieri? Alessandro e Pinuccia continuano a frequentarsi e a far divertire il pubblico mentre Armando e Marika hanno avuto un’accesa discussione a causa della decisione dell’uomo di voler frequentare anche altre, intanto, ha deciso di uscire con Alessandro e con Gabrio, lasciando invece “in panchina”, con cui all’inizio sembra invece ...

