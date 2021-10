Un altro fiocco rosa per la coppia di attori. L’amore sul set, le nozze in Toscana e ora la bellissima notizia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una foto sui social che mostra il profilo della piccola e la manina. Così l’attrice e il marito hanno festeggiato l’arrivo della terzogenita, una femminuccia, senza però svelare in nome scelto. La coppia ha altre due figlie Matilda, 11 anni, e Siena, 8. Il post è stato pubblicato dall’attore Bradley Freegard e ripostato dalla moglie, l’attrice Eve Myles, protagonista di Torchwood, la serie tv creata da Russell T. Davies come spin-off di Doctor Who e andata in onda anche in Italia (3 stagione nel 2011, 4 stagione nel 2012). “È qui da un paio di settimane. Lei è davvero un angelo. Così orgoglioso di @TeamEveMyles. #PapàTre”, ha scritto Bradley Freegard, scelto per interpretare il ruolo di Evan Howells in Keeping Faith, serie tv in cui la moglie interpreta la protagonista Faith Howells. Ad aprile Eve Myles aveva annunciato la gravidanza condividendo con i fan un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una foto sui social che mostra il profilo della piccola e la manina. Così l’attrice e il marito hanno festeggiato l’arrivo della terzogenita, una femminuccia, senza però svelare in nome scelto. Laha altre due figlie Matilda, 11 anni, e Siena, 8. Il post è stato pubblicato dall’attore Bradley Freegard e ripostato dalla moglie, l’attrice Eve Myles, protagonista di Torchwood, la serie tv creata da Russell T. Davies come spin-off di Doctor Who e andata in onda anche in Italia (3 stagione nel 2011, 4 stagione nel 2012). “È qui da un paio di settimane. Lei è davvero un angelo. Così orgoglioso di @TeamEveMyles. #PapàTre”, ha scritto Bradley Freegard, scelto per interpretare il ruolo di Evan Howells in Keeping Faith, serie tv in cui la moglie interpreta la protagonista Faith Howells. Ad aprile Eve Myles aveva annunciato la gravidanza condividendo con i fan un ...

