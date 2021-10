Strage Linate: l’esperto, ‘nessuna coincidenza con San Donato, ma più ispezioni per migliorare sicurezza’ (Di giovedì 7 ottobre 2021) “L’incidente di Linate ha portato negli anni ad azioni correttive. Sono state messe in atto anche numerose misure preventive, che sono state implementate e stanno funzionando. Credo che una maggiore sorveglianza farebbe bene al settore, incrementando le ispezioni presso l’aviazione generale e presso gli operatori di linea. L’Enac, devo dire, sta facendo un lavoro di qualità eccellente”. Marcello Bernabucci è il coordinatore tecnico del trasporto aereo di Fit Cisl e investigatore di incidenti aerei. A vent’anni dal disastro di Linate, che l’8 ottobre 2001 causò 118 vittime, tira le somme sul tema di prevenzione e sicurezza aerea, anche alla luce del tragico incidente di domenica scorsa a San Donato Milanese, dove sono morte 8 persone. “I due incidenti non sono correlati, né per tipologia di evento né per dinamica – ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) “L’incidente diha portato negli anni ad azioni correttive. Sono state messe in atto anche numerose misure preventive, che sono state implementate e stanno funzionando. Credo che una maggiore sorveglianza farebbe bene al settore, incrementando lepresso l’aviazione generale e presso gli operatori di linea. L’Enac, devo dire, sta facendo un lavoro di qualità eccellente”. Marcello Bernabucci è il coordinatore tecnico del trasporto aereo di Fit Cisl e investigatore di incidenti aerei. A vent’anni dal disastro di, che l’8 ottobre 2001 causò 118 vittime, tira le somme sul tema di prevenzione e sicurezza aerea, anche alla luce del tragico incidente di domenica scorsa a SanMilanese, dove sono morte 8 persone. “I due incidenti non sono correlati, né per tipologia di evento né per dinamica – ...

