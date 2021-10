Sampdoria, D’Aversa può sorridere: tre armi in più contro il Cagliari (Di giovedì 7 ottobre 2021) In vista di Cagliari Sampdoria, l’allenatore blucerchiato Roberto D’Aversa potrà contare su tre importanti pedine: il punto Cagliari–Sampdoria è nel mirino e Roberto D’Aversa già dal primo giorno di allenamenti a Bogliasco ha avuto ottime notizie dall’infermeria bluerchiata. Tre su quattro giocatori potrebbero tornare tutti a disposizione per il match in trasferta in Sardegna. Ottima notizia il rientro in condizione di Mohamed Ihattaren, c’è parecchia curiosità di veder esordire il trequartista in prestito dalla Juventus. Ma soprattutto l’aumento dei carichi per Manolo Gabbiadini e Valerio Verre è un segnale che i due possono essere convocati e andare in panchina. La Sampdoria, nella mattinata di oggi, farà nuovamente il punto sui tre blucerchiati, come ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) In vista di, l’allenatore blucerchiato Robertopotrà contare su tre importanti pedine: il puntoè nel mirino e Robertogià dal primo giorno di allenamenti a Bogliasco ha avuto ottime notizie dall’infermeria bluerchiata. Tre su quattro giocatori potrebbero tornare tutti a disposizione per il match in trasferta in Sardegna. Ottima notizia il rientro in condizione di Mohamed Ihattaren, c’è parecchia curiosità di veder esordire il trequartista in prestito dalla Juventus. Ma soprattutto l’aumento dei carichi per Manolo Gabbiadini e Valerio Verre è un segnale che i due possono essere convocati e andare in panchina. La, nella mattinata di oggi, farà nuovamente il punto sui tre blucerchiati, come ...

