Salernitana | due positivi nel settore giovanile

Leggi su footdata

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Recentemente sono risultatial Covid due giocatori deldella. Subito è scattata la profilassi, che prevede, secondo il protocollo seguito per la Serie A, l’isolamento dei contagiati e il tampone molecolare per tutto il gruppo squadra e lo staff. Il club inoltre ha voluto effettuare un prelievo del sangue. Gli allenamenti, in attesa dell’esito dei nuovi tamponi, sono stati sospesi: la formazione Primavera sarà impegnata il 16 ottobre, dopo la pausa, nella partita casalinga in programma al campo Volpe di Salerno, contro il Perugia. Al momento non è stato richiesto il rinvio della gara alla Lega.