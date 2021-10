Running | 46^ RomaOstia Half Marathon | presente anche Ambrosini

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra poco più di una settimana si svolgerà la 46^ edizione dellaHlf, la mezza maratona più famosa d’Italia. Un’edizione che ha già riscosso grande successo, dato che al momento sono stati raggiunti i 7.000 partecipanti, contro i 6.000 previsti, e ancora sono disponibili gli ultimi pettorali. Tra i partecipanti, per la prima volta ci saràl’ex centrocampista del Milan, nonché commentatore per Dazn e Prime Video, Massimo. Per quanto concerne le società sportive, la Podistica Solidarietà parteciperà con 369 atleti, la LBM con 357, GS Bancari Romani (organizzatore della) 342, la Amatori Villa Pamphili 140 e la Cat Sport 119. Tra i partecipanti, da segnalarela presenza di nativi del 1933, 1935 e 1939. SportFace.

3 ottobre Concorezzo - Concorun 10k: tempo di 45.07 in questa 10 km certificata in calendario nazionale per la sf35 Carolina Gatti (9,92). Risultati 3 ottobre Sestri Levante - Andersen Run La ...Chi invece lo pratica (21%), predilige il calcio (27%), il running (16%) e il fitness (15%). Il desiderio di rimanere in contatto con il Paese di appartenenza è una costante nella quotidianità dei ...Nonostante il difficile periodo, tanti hanno partecipato alla White Run – Di corsa per vincere la sete! domenica 4 ottobre. Oltre mille persone hanno risposto all'invito dell'associazione Ho Avuto Set ...