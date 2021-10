Referendum cannabis, il decongestionamento delle carceri deve partire da qui (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Referendum sulla legalizzazione della cannabis, promosso dall’Associazione Luca Coscioni e supportato da un nutrito cartello di organizzazioni tra cui Antigone, ha superato da tempo la soglia delle firme da raccogliere, con un evidente entusiasmo specialmente da parte delle nuove generazioni. Il tema riguarda molti ambiti diversi, tra cui quello di cui Antigone si occupa. Racconto alcuni fatti, non a tutti noti. Alla fine dello scorso anno erano 12.143 le persone in carcere per violazione dell’articolo 73 del Testo Unico sulle droghe (dalla coltivazione, alla detenzione, allo spaccio di sostanze stupefacenti), mentre erano 938 i detenuti per violazione dell’articolo 74, ovvero per il reato associativo. Coloro che si trovavano in carcere con entrambe le imputazioni erano 5.616. Parliamo in totale di 18.697 persone, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilsulla legalizzazione della, promosso dall’Associazione Luca Coscioni e supportato da un nutrito cartello di organizzazioni tra cui Antigone, ha superato da tempo la sogliafirme da raccogliere, con un evidente entusiasmo specialmente da partenuove generazioni. Il tema riguarda molti ambiti diversi, tra cui quello di cui Antigone si occupa. Racconto alcuni fatti, non a tutti noti. Alla fine dello scorso anno erano 12.143 le persone in carcere per violazione dell’articolo 73 del Testo Unico sulle droghe (dalla coltivazione, alla detenzione, allo spaccio di sostanze stupefacenti), mentre erano 938 i detenuti per violazione dell’articolo 74, ovvero per il reato associativo. Coloro che si trovavano in carcere con entrambe le imputazioni erano 5.616. Parliamo in totale di 18.697 persone, ...

