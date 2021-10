Politano: “Spalletti entusiasta di essere a Napoli, Osimhen è un ragazzo serio. Nazionale? Faccio sempre il massimo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Durante il suo intervento alla radio ufficiale del Napoli, Matteo Politano ha parlato anche di Spalletti, di Nazionale e di tanti altri argomenti. Di seguito le sue dichiarazioni. Sul gruppo azzurro “La mia esultanza a Firenze dopo aver aiutato la difesa dimostra come vogliamo aiutarci ed essere compatti. Siamo forti offensivamente ma anche in fase difensiva siamo pronti a sacrificarci. A prescindere da chi gioca in attacco c’è sintonia nei movimenti. Abbiamo fatto trasferte difficili finora e siamo sempre riusciti a vincere. Giocando ogni tre giorni avere 2 settimane per allenarsi e recuperare energie”. Su Spalletti “L’ho trovato carico; entusiasta di essere a Napoli. Tatticamente è abbastanza cambiato rispetto a ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Durante il suo intervento alla radio ufficiale del, Matteoha parlato anche di, die di tanti altri argomenti. Di seguito le sue dichiarazioni. Sul gruppo azzurro “La mia esultanza a Firenze dopo aver aiutato la difesa dimostra come vogliamo aiutarci edcompatti. Siamo forti offensivamente ma anche in fase difensiva siamo pronti a sacrificarci. A prescindere da chi gioca in attacco c’è sintonia nei movimenti. Abbiamo fatto trasferte difficili finora e siamoriusciti a vincere. Giocando ogni tre giorni avere 2 settimane per allenarsi e recuperare energie”. Su“L’ho trovato carico;di. Tatticamente è abbastanza cambiato rispetto a ...

