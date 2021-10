Novità messaggi effimeri WhatsApp pure su Android, come impostarli (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Novità dei messaggi effimeri WhatsApp si concretizza anche sugli smartphone Android con tutte le opzioni previste per far scomparire i messaggi dopo un tempo prestabilito. Dopo il passo in avanti compiuto solo pochi giorni fa per gli utenti iOS e dunque per i possessori di iPhone, l’ultimo cambiamento è a disposizione anche dei beta tester che scaricano gli aggiornamenti del servizio di messaggistica dal Play Store. La specifica versione ora più avanzata è quella siglata come la 2.21.21.3. Quali sono le Novità ora previste per i messaggi effimeri WhatsApp? Viene ora garantita la possibilità agli utenti di impostare che i messaggi scompaiono dalle chat in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladeisi concretizza anche sugli smartphonecon tutte le opzioni previste per far scomparire idopo un tempo prestabilito. Dopo il passo in avanti compiuto solo pochi giorni fa per gli utenti iOS e dunque per i possessori di iPhone, l’ultimo cambiamento è a disposizione anche dei beta tester che scaricano gli aggiornamenti del servizio distica dal Play Store. La specifica versione ora più avanzata è quella siglatala 2.21.21.3. Quali sono leora previste per i? Viene ora garantita la possibilità agli utenti di impostare che iscompaiono dalle chat in ...

