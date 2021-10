Newcastle, i nuovi proprietari: «Vogliamo un club che possa competere per i trofei più importanti» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Newcastle United ha cambiato proprietari: Yasir Al-Rumayyan, governatore del Public Investment Fund è stato nominato presidente del club Yasir Al-Rumayyan, governatore del Public Investment Fund, è stato nominato nuovo presidente del Newcastle. Il principale fondo saudita ha acquisito oggi il club, assieme a PCP Capital Partners (che sarà rappresentato da Amanda Staveley) e RB Sports & Media (Jamie Reuben, nuovo direttore dei Magpies, il suo esponente). Le parole del nuovo board: «La nostra ambizione è allineata a quella dei tifosi. Vogliamo creare un club vincente che possa competere per i trofei più importanti e che sia motivo d’orgoglio in tutto il mondo. Questo è un impegno a lungo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) IlUnited ha cambiato: Yasir Al-Rumayyan, governatore del Public Investment Fund è stato nominato presidente delYasir Al-Rumayyan, governatore del Public Investment Fund, è stato nominato nuovo presidente del. Il principale fondo saudita ha acquisito oggi il, assieme a PCP Capital Partners (che sarà rappresentato da Amanda Staveley) e RB Sports & Media (Jamie Reuben, nuovo direttore dei Magpies, il suo esponente). Le parole del nuovo board: «La nostra ambizione è allineata a quella dei tifosi.creare unvincente cheper ipiùe che sia motivo d’orgoglio in tutto il mondo. Questo è un impegno a lungo ...

