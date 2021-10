Mussolini. Breve storia di un cognome (Di giovedì 7 ottobre 2021) Trascurando per un momento i motivi contingenti per cui la nipote del Duce, Rachele, abbia fatto il record di preferenze alle comunali nella capitale e anche un discreto rumore - il britannico Guardian ne rileva l’ascesa: da 657 voti nel 2016 a oltre ottomiladuecento oggi - c’è da approfondire la questione del brand Mussolini. Perché se da un po’ di tempo c’è gente che porta il suo cognome per fare politica, e riscuotere un relativo successo, va rilevato che le cose non sono andate sempre così. Anzi, c’è stata gente che il cognome Mussolini lo ha nascosto per anni per vivere in pace. A partire dai figli di Benito che sotto falso nome hanno iniziato a lavorare addirittura durante il regime. È il caso del secondogenito e primo figlio maschio Vittorio, sceneggiatore e produttore cinematografico che con lo pseudonimo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Trascurando per un momento i motivi contingenti per cui la nipote del Duce, Rachele, abbia fatto il record di preferenze alle comunali nella capitale e anche un discreto rumore - il britannico Guardian ne rileva l’ascesa: da 657 voti nel 2016 a oltre ottomiladuecento oggi - c’è da approfondire la questione del brand. Perché se da un po’ di tempo c’è gente che porta il suoper fare politica, e riscuotere un relativo successo, va rilevato che le cose non sono andate sempre così. Anzi, c’è stata gente che illo ha nascosto per anni per vivere in pace. A partire dai figli di Benito che sotto falso nome hanno iniziato a lavorare addirittura durante il regime. È il caso del secondogenito e primo figlio maschio Vittorio, sceneggiatore e produttore cinematografico che con lo pseudonimo ...

BaldoliniS : RT @HuffPostItalia: Mussolini. Breve storia di un cognome - HuffPostItalia : Mussolini. Breve storia di un cognome - alkhimiyah : RT @franzmakk: Breve promemoria da #Fanpage per comprendere che #Mussolini NON ha fatto cose buone! #6ottobre - franzmakk : Breve promemoria da #Fanpage per comprendere che #Mussolini NON ha fatto cose buone! #6ottobre - inabedofsilence : @belinopaglione Per farla breve, questo qua sotto. Non dovrebbe essere un problema di per sé un Mussolini in politi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mussolini Breve Elezioni, la differenza tra Roma e Milano spiegata con gli eletti under 25 Forse il problema è stato il fatto che la campagna elettorale è stata breve ed è iniziata ad agosto"... Si tratta di Rachele Mussolini, sorellastra della più nota Alessandra, che ha raccolto oltre 8mila ...

Lega, il gelo di Giorgetti e la tregua dei governatori Fidanza pronto a rispondere Rachele Mussolini: 'Con foto 25 aprile ho sbagliato, ma aveva un ...grazie a diversi contatti avuti nella giornata di ieri e già si parla di 'incontro chiarificatore a breve'...

Rachele Mussolini, nipote di Benito, prima eletta a Roma per Fdi | Il Caffè di Gramellini Corriere della Sera IL CAFFÈ DI GRAMELLINI Ha ragione Rachele Mussolini, prima eletta a Roma nelle liste di Fratelli d’Italia, quando dice che è stata votata ...

Donna Rachele Se un partito candida una persona che si chiama Mussolini ed è nipote di Mussolini, lo fa per attrarre i voti di chi rimpiange Mussolini. Punto ...

Forse il problema è stato il fatto che la campagna elettorale è stataed è iniziata ad agosto"... Si tratta di Rachele, sorellastra della più nota Alessandra, che ha raccolto oltre 8mila ...Fidanza pronto a rispondere Rachele: 'Con foto 25 aprile ho sbagliato, ma aveva un ...grazie a diversi contatti avuti nella giornata di ieri e già si parla di 'incontro chiarificatore a'...Ha ragione Rachele Mussolini, prima eletta a Roma nelle liste di Fratelli d’Italia, quando dice che è stata votata ...Se un partito candida una persona che si chiama Mussolini ed è nipote di Mussolini, lo fa per attrarre i voti di chi rimpiange Mussolini. Punto ...