Michetti risponde a Calenda: programma ce l’ho, di grande rilievo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Calenda dice che non ho il programma? Noi ce l’abbiamo, il programma è un documento ufficiale che si presenta con le liste e viene pubblicato sull’Albo pretorio, quindi è conosciuto da tutti.” “Abbiamo un programma di grande rilievo in cui abbiamo toccato tutti i temi che riguardano Roma. Puliremo questa città nei primi 100 giorni, sul degrado da parte nostra ci sarà un contrasto durissimo a tutto ciò che è fuori legge”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, a margine dell’incontro a piazza Cavour con il neogovernatore della Calabria, Roberto Occhiuto. Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “dice che non ho il? Noi ce l’abbiamo, ilè un documento ufficiale che si presenta con le liste e viene pubblicato sull’Albo pretorio, quindi è conosciuto da tutti.” “Abbiamo undiin cui abbiamo toccato tutti i temi che riguardano Roma. Puliremo questa città nei primi 100 giorni, sul degrado da parte nostra ci sarà un contrasto durissimo a tutto ciò che è fuori legge”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico, a margine dell’incontro a piazza Cavour con il neogovernatore della Calabria, Roberto Occhiuto.

Advertising

romalifenews : Il candidato di Azione dà una risposta che non piace alla giornalista #gruber #La7 #ottoemezzo #CalendaSindaco… - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada Il candidato sindaco di Roma, Michetti, risponde che... - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Il candidato sindaco di Roma, Michetti, risponde che... - La7tv : #tagada Il candidato sindaco di Roma, Michetti, risponde che... - jadarf1 : @globalistIT 'Michetti non sa, non risponde' Dovrebbe essere lo slogan della campagna elettorale di questo tarello -