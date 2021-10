Meloni sul caso Fanpage | ' In FdI non c' è spazio per nostalgie | antisemitismo e razzismo

Advertising

811Proudman : RT @franna_rugg84: Disastro immane nella Sicilia guidata dal centrodestra. Bocciati tutti e 31 i piani sul potenziamento dei sistemi di irr… - buonweekend : RT @franna_rugg84: Disastro immane nella Sicilia guidata dal centrodestra. Bocciati tutti e 31 i piani sul potenziamento dei sistemi di irr… - SoltanaVrabie : RT @franna_rugg84: Disastro immane nella Sicilia guidata dal centrodestra. Bocciati tutti e 31 i piani sul potenziamento dei sistemi di irr… - Frankf1842 : RT @franna_rugg84: Disastro immane nella Sicilia guidata dal centrodestra. Bocciati tutti e 31 i piani sul potenziamento dei sistemi di irr… - giusbartu : RT @giovaniM5S: Le sue dichiarazioni sul 25 Aprile non necessitano di ulteriori commenti. Anche qui la Meloni ha bisogno di altro material… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni sul

Corriere della Sera

Dura anche con l'europarlamentare Fidanza: 'Sa benissimo quali sono le regole, lo conosco da 25 anni e mi sembra che le abbia sempre condivise'. Parole che sono più forti di un semplice rimprovero...un giudizio negativoprogramma e sulla classe dirigente del Pd romano. Disastrosa. Insomma, si tura il naso. E gli altri che sono? Michetti è semplicemente imbarazzate. Ho detto allache ...Giorgia Meloni interviene in tv dopo l'inchiesta di FanPage che ha coinvolto Fratelli d'Italia e l'eurodeputato Carlo Fidanza. «Io sono stata, e tendenzialmente sono, implacabile ...Pubblicata da Primaonline.it, la ricerca di Reputation Science ha evidenziato come il numero di followers del leader di FdI sia raddoppiato in meno di due anni ...