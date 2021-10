Lulù Selassiè potrebbe avere un disturbo alimentare: la preoccupazione di Francesca Cipriani (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 ieri, alcune ragazze hanno discusso di una situazione che le preoccupa e per la quale vorrebbero fare qualcosa. In particolare Francesca Cipriani, parlando con Raffaella Fico e anche con Sophie Codegoni ha manifestato la sua preoccupazione per Lulù Selassiè. In queste prime tre settimane di permanenza nella casa, a breve sarà un mese , Lulù più di una volta ha detto di stare male e di avere problemi di stomaco. Francesca però ieri ha fatto notare che ci sarebbe altro. Lulù potrebbe avere un disturbo alimentare. Un argomento delicatissimo e molto serio, e se fosse vero, bisognerebbe subito fare qualcosa e intervenire. E’ molto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 ieri, alcune ragazze hanno discusso di una situazione che le preoccupa e per la quale vorrebbero fare qualcosa. In particolare, parlando con Raffaella Fico e anche con Sophie Codegoni ha manifestato la suaper. In queste prime tre settimane di permanenza nella casa, a breve sarà un mese ,più di una volta ha detto di stare male e diproblemi di stomaco.però ieri ha fatto notare che ci sarebbe altro.un. Un argomento delicatissimo e molto serio, e se fosse vero, bisognerebbe subito fare qualcosa e intervenire. E’ molto ...

