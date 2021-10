Letizia Paternoster è argento agli Europei La miss in bici continua a stupire

Advertising

simcopter : RT @Coninews: ? M-E-R-A-V-I-G-L-I-O-S-E ? Sulla pista degli #EuroTrack21 di Grenchen Martina Alzini, Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Le… - MauroSutto : ???????????Grandissimo risultato per la trentina Letizia #Paternoster che si è aggiudicata l'argento agli Europei di ci… - MaurizioFugatti : ?? Congratulazioni alla trentina Letizia Paternoster medaglia d'argento ai Campionati Europei su pista in corso in… - PMicarelli : RT @Eurosport_IT: PATERNOSTER D'ARGENTO ???????? Arriva la prima medaglia dell'Italia negli Europei su pista di Grenchen: bravissima Letizia!… - ColucciLc : RT @Coninews: ? M-E-R-A-V-I-G-L-I-O-S-E ? Sulla pista degli #EuroTrack21 di Grenchen Martina Alzini, Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Paternoster

Gazzetta del Sud

Dai Campionati Europei su pista in fase di svolgimento a Grenchen, in Svizzera, arrivano 2 medaglie d’argento dalle ragazze azzurre che portano a casa rispettivamente l’argento nell’eliminazione con L ...Bene l'Italia agli Europei 2021 di ciclismo su pista: c'è l'argento per il quartetto femminile e per Letizia Paternoster ...