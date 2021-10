Lapo Elkann ha sposato Joana Lemos in Portogallo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Fiori d’arancio per Lapo Elkann e Joana Lemos. Stando a quanto riportato dal portale Whoopsee, la coppia si è sposata lontano da occhi indiscreti in Portogallo, paese d’origine di lei e dove si sono incontrati per la prima volta. Alla cerimonia, ovviamente blindatissima, hanno partecipato solo i familiari e gli amici più stretti. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 7 ottobre 2021) Fiori d’arancio per. Stando a quanto riportato dal portale Whoopsee, la coppia si è sposata lontano da occhi indiscreti in, paese d’origine di lei e dove si sono incontrati per la prima volta. Alla cerimonia, ovviamente blindatissima, hanno partecipato solo i familiari e gli amici più stretti. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Corriere : Lapo Elkann si è sposato: le nozze nel giorno del suo compleanno - repubblica : Lapo Elkann si è sposato: nozze in Portogallo con Joana Lemos - giadinagrisu : RT @tempoweb: Lapo Elkann e Joana Lemos hanno detto sì: le nozze riservatissime in Portogallo ?? - A5359201 : RT @Corriere: Lapo Elkann compie 44 anni: la vita tra amore e carriera (e le nozze entro l’anno) - bellalilli161 : RT @ippolitipaolo74: Lapo Elkann si è sposato: nozze in Portogallo con Joana Lemos -