Kalidou Koulibaly è l'EA SPORTS Player of the Month di settembre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il premio verrà consegnato prima della partita Napoli-Torino al Maradona. "È la prima volta da quando è stato istituito questo riconoscimento che il premio viene assegnato a un difensore. Kalidou Koulibaly ha certamente dimostrato in questi anni di essere tra i difensori più forti del panorama internazionale. Forza, velocità e capacità di leggere le situazioni di gioco fanno di Koulibaly un calciatore determinante per il Napoli, capace di risultare importante anche nell'area avversaria, come dimostrano i due gol segnati in questo inizio di campionato" ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l'ausilio dei dati di tracking registrati da Netco SPORTS.

