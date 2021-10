Incidente sulla Pontina, domani ad Anzio i funerali di Matteo e Mattia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quell’ultimo viaggio in macchina non sarà l’ultima cosa che Matteo e Mattia faranno assieme. domani, venerdì 8 ottobre, in forma congiunta si svolgeranno i funerali dei due ragazzi morti nel tragico Incidente sulla Pontina di domenica scorsa. La decisione è stata presa dalle famiglie che hanno voluto salutare i loro due figli, Mattia Patriarca e Matteo La Perna, assieme. L’ultimo saluto è fissato per domani nella basilica di Santa Teresa ad Anzio, alle ore 15:00. Leggi anche: Pontina, terribile Incidente: 2 morti e 6 feriti Matteo e Mattia: il tragico Incidente sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quell’ultimo viaggio in macchina non sarà l’ultima cosa chefaranno assieme., venerdì 8 ottobre, in forma congiunta si svolgeranno idei due ragazzi morti nel tragicodi domenica scorsa. La decisione è stata presa dalle famiglie che hanno voluto salutare i loro due figli,Patriarca eLa Perna, assieme. L’ultimo saluto è fissato pernella basilica di Santa Teresa ad, alle ore 15:00. Leggi anche:, terribile: 2 morti e 6 feriti: il tragico...

