Il day time di Rai 1 funziona alla perfezione | ascolti in crescita per tutti i programmi

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nessuna eccezione, neppure Uno Mattina che sembrava essere l’anello debole del daydi Rai 1 in questi ultimi giorni delude anzi. I numeri crescono perdel daydi Rai 1 e le scelte fatte da Coletta, anche in questo periodo di “normalità” ritrovata, premiano. Se infatti glidel 2020 sono stati in qualche modo influenzati dpresenza maggiore di persone a casa, dallo smart working ma soprattutto dall’impossibilità di muoversi, glidel 2021 invece, sono quelli di un paese che pian piano si rimette in piedi e riprende a pieno ritmo ogni genere di attività. Per questo i numeri di questo autunno sono importanti. E a giudicare dai risultati incassati in questi giorni, possiamo dire che le scelte sono state davvero tutte ...

Advertising

Unf_Tweet : - Bacco76496820 : Fortissimo tutto il day time di #Rai1 compresa la mattina #Unomattina 19,20% e #StorieItaliane 18,71%-16,40% nett… - fraversion : in crescita il day time di Rai 1 #UnoMattina 1.017.000 al 19.2% share (+2) #StorieItaliane 1.031.000 al 16.4% nella… - followingsangio : RT @_so25_: se oggi nei day time non ci danno notizie di carola e luigi faccio un casino. #Amici21 - heartofakaaa : @isoledipinte Oddio HAHAHAHA ma che day time era? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : day time

... back - to - base routes of less than 200 miles per. The company leverages its proprietary ...and uncertainties described in the "Risk Factors" section in the other documents filed by Xos from...Gli appassionati del talent show hanno sicuramente seguito ile nella puntata andata in onda domenica pomeriggio abbiamo assistito all'eliminazione di Mirko , il ballerino salvato dalla ...La ballerina del talent si è confidata con i suoi compagni circa il suo rapporto con Luigi affermando che nella sua testa c'è spazio solo per la danza ...La prima delle tre partite in programma per l'ultima giornata di Opening Day Techfind di Serie A1 vede sul parquet ...