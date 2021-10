Il colpo di fulmine può essere la chiave per una relazione duratura? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il colpo di fulmine è un argomento controverso nell’ambito delle relazioni, come se fosse un dogma: chi ci crede, chi non ci crede. Uno dei motivi per cui anche chi l’ha sperimentato, tende a nutrire qualche perplessità sulla famosa scintilla è il fatto che, generalmente, al colpo di fulmine non si associa una relazione duratura. Almeno, questa è stata l’opinione comune di tanti, finora. In Italia, però, pare che la prospettiva sia completamente ribaltata: la maggioranza pensa che l’amore a prima vista possa addirittura essere l’anticamera, per non dire la chiave, di una relazione duratura. Questo è quanto è emerso da un sondaggio di Once: l’app pioniera dello slow dating ha voluto indagare su cosa pensano gli ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ildiè un argomento controverso nell’ambito delle relazioni, come se fosse un dogma: chi ci crede, chi non ci crede. Uno dei motivi per cui anche chi l’ha sperimentato, tende a nutrire qualche perplessità sulla famosa scintilla è il fatto che, generalmente, aldinon si associa una. Almeno, questa è stata l’opinione comune di tanti, finora. In Italia, però, pare che la prospettiva sia completamente ribaltata: la maggioranza pensa che l’amore a prima vista possa addirittural’anticamera, per non dire la, di una. Questo è quanto è emerso da un sondaggio di Once: l’app pioniera dello slow dating ha voluto indagare su cosa pensano gli ...

