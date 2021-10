Gran Piemonte 2021 oggi: orari, tv, percorso, startlist, favoriti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Senza pause il calendario italiano del ciclismo su strada: è la volta del Gran Piemonte 2021, arrivato alla 105esima edizione. Corsa dedicata ai velocisti quest’anno, ma che nell’albo d’oro spesso ha visto trionfare scalatori di lusso (due anni fa è stata la volta di Egan Bernal, l’anno scorso di George Bennett). Andiamo a scoprire la gara nel dettaglio con orari, programma, percorso, startlist e favoriti. PROGRAMMA Gran Piemonte 2021 Giovedì 7 ottobre Partenza ore 13.00 Arrivo ore 17.00 circa Diretta TV:Rai Sport + HD, Eurosport 1.Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZNDiretta testuale: OA Sport percorso Gran Piemonte ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Senza pause il calendario italiano del ciclismo su strada: è la volta del, arrivato alla 105esima edizione. Corsa dedicata ai velocisti quest’anno, ma che nell’albo d’oro spesso ha visto trionfare scalatori di lusso (due anni fa è stata la volta di Egan Bernal, l’anno scorso di George Bennett). Andiamo a scoprire la gara nel dettaglio con, programma,. PROGRAMMAGiovedì 7 ottobre Partenza ore 13.00 Arrivo ore 17.00 circa Diretta TV:Rai Sport + HD, Eurosport 1.Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZNDiretta testuale: OA Sport...

Advertising

DPCgov : ????#AllertaROSSA, #5ottobre, su parte di Piemonte, Liguria e Lombardia. ??#AllertaARANCIONE in 7 regioni… - camilo_uribe07 : RT @GranPiemonte: Gran Piemonte @eolo_it 2021, sprinter o finisseur? La sfida è lanciata! Will the 2021 Gran Piemonte @eolo_it be a sprin… - zazoomblog : LIVE Gran Piemonte 2021 in DIRETTA: torna Sonny Colbrelli c’è anche Filippo Ganna - #Piemonte #DIRETTA: #torna… - fermine_natacha : RT @GranPiemonte: Gran Piemonte @eolo_it 2021, sprinter o finisseur? La sfida è lanciata! Will the 2021 Gran Piemonte @eolo_it be a sprin… - zazoomblog : Ciclismo Gran Piemonte 2021: i favoriti della vigilia Colbrelli sfida Viviani e Nizzolo - #Ciclismo #Piemonte #202… -