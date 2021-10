Giggino WiFi: l’ultima segnalazione su Luigi Celentano, ecco dove si trova (Di giovedì 7 ottobre 2021) Giggino WiFi, dopo l’indicazione di un anno fa che lo voleva a Novara ora arriva una telefonata: si troverebbe in un’altra città del Nord Foto FacebookGiggino WiFi è in qualche città del Nord Italia? Ieri sera Chi l’ha visto si è occupato ancora una volta del caso di Luigi Celentano detto WiFi, scomparso da Meta di Sorrento, nel Napoletano, più di quattro anni fa. Nel corso della trasmissione si è parlato dell’ultima segnalazione secondo la quale Luigi si trova in Lombardia, precisamente a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Lo scorso anno invece secondo un’altra indicazione il giovane era a Novara. La segnalazione è giunta direttamente alla redazione del ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 ottobre 2021), dopo l’indicazione di un anno fa che lo voleva a Novara ora arriva una telefonata: si troverebbe in un’altra città del Nord Foto Facebookè in qualche città del Nord Italia? Ieri sera Chi l’ha visto si è occupato ancora una volta del caso didetto, scomparso da Meta di Sorrento, nel Napoletano, più di quattro anni fa. Nel corso della trasmissione si è parlato delsecondo la qualesiin Lombardia, precisamente a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Lo scorso anno invece secondo un’altra indicazione il giovane era a Novara. Laè giunta direttamente alla redazione del ...

