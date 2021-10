F1 | Gp del ' Made in Italy' torna a Imola fino al 2025

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sì al Gran Premio di Formula uno deline dell'Emilia - Romagna anel 2022 e per i tre anni successivi. Dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, è arrivato il mandato ad Aci a ...

Sì al Gran Premio di Formula unoin Italy e dell'Emilia - Romagna a Imola nel 2022 e per i tre anni successivi. Dal presidenteConsiglio, Mario Draghi, è arrivato il mandato ad Aci a sottoscrivere il contratto con ..."Siamo ormai a un passo da un traguardo storico e dopo il passo decisivo compiuto dal Governo possiamo finalmente annunciarlo: il Gran Premioin Italy e dell'Emilia - Romagna a Imola sarà ...La Regione Emilia Romagna ha annunciato che il Presidente del Consiglio ha dato il mandato di firmare un accordo con la Formula 1 per il 2022 e le tre stragioni successive. Il Governo investirà 12 mil ...Il Gran Premio del Made in Italy resterà saldamente nei calendari del Circus. A ufficializzare le indiscrezioni è il presidente della regione Emilia-Romagna: "Il circuito 'Enzo e Dino Ferrari' ospiter ...