Ecologia e aviazione | a bordo del Boeing EcoDemonstrator

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sostenibilità è una parola che ormai ci esce dalle orecchie e che se non compare nei progetti che concorrono a ricevere qualsiasi finanziamento, ne causa l'immediata esclusione. E quando si parla di mobilità, specialmente di trasporto aereo, questa spesso si trasforma da mantra a mantello, sotto al quale ben pochi vanno a vedere che cosa ci sia veramente di "verde". Tuttavia per l'l'efficienza è un valore preciso e poter sperimentare nuove tecnologie significa fare piccoli ma significativi passi verso un traguardo possibile. Sugli aeroplani commerciali sono almeno 50 anni che si riducono costantemente le emissioni, si pensi che la quantità di carburante utilizzato in un volo intercontinentale è oggi il 30% in meno di quanto ne venisse bruciato soltanto 40 anni fa. Per questo dal 2010ha creato una piattaforma sperimentale ...