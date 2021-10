Dimesso non vuole lasciare pronto soccorso, aggredisce i medici (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Era stato Dimesso ma non voleva lasciare il pronto soccorso. E così Pasquale Caccavallo, 57enne napoletano ai domiciliari, ha iniziato ad aggredire il personale medico. E’ accaduto stamattina, all’ospedale San Paolo di Napoli. Gli agenti dei Commissariati Bagnoli e San Paolo, giunti sul posto, lo hanno trovato che stava dando in escandescenze nei confronti dei sanitari; con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. Caccavallo, ai domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per minacce aggravate. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Era statoma non volevail. E così Pasquale Caccavallo, 57enne napoletano ai domiciliari, ha iniziato ad aggredire il personale medico. E’ accaduto stamattina, all’ospedale San Paolo di Napoli. Gli agenti dei Commissariati Bagnoli e San Paolo, giunti sul posto, lo hanno trovato che stava dando in escandescenze nei confronti dei sanitari; con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. Caccavallo, ai domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per minacce aggravate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

