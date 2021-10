Covid, Draghi: “Il messaggio ai nostri concittadini deve essere molto chiaro. I vaccini sono sicuri e salvano vite” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Il messaggio ai nostri concittadini deve essere molto chiaro. I vaccini sono sicuri. I vaccini salvano vite”. È quanto ha detto il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, intervenendo al settimo summit dei presidenti dei Parlamenti del G20 (qui il video). “I Parlamenti – ha aggiunto il premier – possono fare molto per sostenere lo sforzo globale di vaccinazione. Potete adottare provvedimenti che rafforzino i meccanismi di trasparenza nella distribuzione dei vaccini e che impediscano lo spreco di soldi pubblici nella sanità. Potete inoltre sostenere i Governi nel loro impegno contro la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Ilai. I. I”. È quanto ha detto il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario, intervenendo al settimo summit dei presidenti dei Parlamenti del G20 (qui il video). “I Parlamenti – ha aggiunto il premier – posfareper sostenere lo sforzo globale di vaccinazione. Potete adottare provvedimenti che rafforzino i meccanismi di trasparenza nella distribuzione deie che impediscano lo spreco di soldi pubblici nella sanità. Potete inoltre sostenere i Governi nel loro impegno contro la ...

