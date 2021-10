Covid, a Bergamo 19 contagi sui 295 della Lombardia: tasso di positività dello 0,5% (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 19 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 295 in Lombardia a fronte di 55.852 tamponi (lo 0,5%). A livello regionale diminuiscono i ricoverati nei reparti (-2) mentre si registrano 6 decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 55.852, totale complessivo: 15.381.478 – i nuovi casi positivi: 295 – in terapia intensiva: 63 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 349 (-2) – i decessi, totale complessivo: 34.075 (+6) I nuovi casi per provincia: Milano: 88 di cui 45 a Milano città; Bergamo: 19; Brescia: 56; Como: 27; Cremona: 17; Lecco: 5; Lodi: 6; Mantova: 9; Monza e Brianza: 8; Pavia: 23; Sondrio: 4; Varese: 17. Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 19 i nuovi positivi al-19 in provincia di, 295 ina fronte di 55.852 tamponi (lo 0,5%). A livello regionale diminuiscono i ricoverati nei reparti (-2) mentre si registrano 6 decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 55.852, totale complessivo: 15.381.478 – i nuovi casi positivi: 295 – in terapia intensiva: 63 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 349 (-2) – i decessi, totale complessivo: 34.075 (+6) I nuovi casi per provincia: Milano: 88 di cui 45 a Milano città;: 19; Brescia: 56; Como: 27; Cremona: 17; Lecco: 5; Lodi: 6; Mantova: 9; Monza e Brianza: 8; Pavia: 23; Sondrio: 4; Varese: 17.

Covid a Bergamo, in calo le persone in isolamento fiduciario L'Eco di Bergamo Sei nuovi casi di coronavirus nel Lodigiano e 295 in Lombardia, Nelle ultime 24 ore nel Lodigiano si sono registrati sei nuovi contagi da coronavirus, in tutta la Lombardia si contano invece 295 infettati in più, a fronte di 55.852 tamponi effettuati, I dati sono ...

Coronavirus, in Lombardia 295 nuovi casi. A Bergamo sono 19, diminuiscono i ricoveri In Lombardia diminuiscono i ricoverati nei reparti (-2). Lo segnala Regione Lombardia con il report giornaliero dei dati Covid diffuso nella giornata di giovedì 7 ottobre. Varese: 17.

