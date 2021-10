Claudio Baglioni a Star in the Star del 7 ottobre 2021 (gallery e video) (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella quarta puntata di Star in the Star, di questa sera, 7 ottobre 2021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, abbiamo potuto rivedere anche Claudio Baglioni con il brano Sole. Non si trattava, com’è ovvio, della vera Star, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione ha cantato in playback, mentre poi la sua voce originale si è rivelata. Dalla prima puntata siamo convinti con assoluta certezza che si tratti di Luca Laurenti. Anche stasera Claudio-Luca non ci ha deluso, con un’ottima performance vocale, come al solito praticamente identica all’originale. Le celebrità vengono trasformate in tutto e per ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella quarta puntata diin the, di questa sera, 7, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, abbiamo potuto rivedere anchecon il brano Sole. Non si trattava, com’è ovvio, della vera, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione ha cantato in playback, mentre poi la sua voce originale si è rivelata. Dalla prima puntata siamo convinti con assoluta certezza che si tratti di Luca Laurenti. Anche stasera-Luca non ci ha deluso, con un’ottima performance vocale, come al solito praticamente identica all’originale. Le celebrità vengono trasformate in tutto e per ...

ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA, l’opera-concerto totale tratta dall’omonimo e ultimo album di inediti di CLAUDIO BAG… - ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA, l’opera-concerto totale registrata presso @OperaRoma tratta dall’omonimo e ultimo al… - IlariaCalvani : RT @youeme28: Quindi, per logica, sotto la maschera di Laurenti c'è Claudio Baglioni? #StarInTheStar - youeme28 : Quindi, per logica, sotto la maschera di Laurenti c'è Claudio Baglioni? #StarInTheStar - Terminator1973 : @Omar59417381 Claudio Baglioni ?? -